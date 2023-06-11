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Ахметов выбрал, кто станет следующим тренером Шахтера

Президент донецкого клуба одобрил кандидатуру ван Леувена.
Сегодня, 15:33
Патрик ван Леувен / zarya-lugansk.com
Патрик ван Леувен / zarya-lugansk.com

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов одобрил кандидатуру Патрика ван Леувена на пост главного тренера "горняков", сообщат канал ТаТоТаке.

Напомним, ранее стало известно, что Игор Йовичевич вскоре будет уволен из донецкого клуба, но до сих пор нет официальной информации по этому поводу.

Тем временем Шахтер, про информации источника, достиг принципиального соглашения с наставником Зари. Его назначение поддерживают Ахметов и Палкин.

Если же ван Леувен действительно покинет клуб, то его сменщиком, скорее всего, станет экс-наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов. Украинский специалист без работы с октября 2022 года.

Ранее, напомним, Андрей Ярмоленко оценил подготовку сборной под руководством Сергея Реброва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Заря Луганск Патрик ван Леувен

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