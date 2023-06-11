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"Любит умный футбол": Ярмоленко высказался о начале работы Реброва в сборной Украины

Капитан национальной команды оценил подготовку к ближайшим матчам.
Сегодня, 14:35
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал назначение Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды и рассказал о подготовке "сине-желтых" к предстоящим матчам.

"У нас не так много времени, как хотелось бы. Потому у нас очень интенсивные дни. Теория по два раза в день. Вчера было две тренировки. Сегодня одна, но это нормально, можно сказать. Мы хорошо поработали. Тренер пытается объяснить свое видение игры в атаке, в обороне. Все ребята с интересом слушают его и стараются выполнять то, что Сергей Станиславович просит всех нас.

Сергей Станиславович - уже опытный тренер. Он работал во многих чемпионатах. Я видел, что он выбирает тактику, исходя из игроков. Есть небольшие нововведения, но тот стиль игры, который был в Аль-Айне, в Динамо, когда мы работали вместе, я не могу сказать, что что-то изменилось.

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Сергей Станиславович любит умный футбол. Не просто защищаться и бить мяч вперед. Любит, чтобы был баланс между атакой и обороной. Его любопытно слушать. Я вижу, что ребята прониклись его тактическими задумками. Всем сейчас интересно. Самое главное - чтобы все, о чем он нас просит на тренировках и теоретических занятиях мы выполняли на футбольном поле. Я уверен, что тогда у нас будет результат", - сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что в ближайшее время сборная Украины проведет товарищескую встречу с Германией (12 июня), а также сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в отборе на Евро-2024.

Ранее Виталий Миколенко также высказался о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Андрей Ярмоленко

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