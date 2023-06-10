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"Ребров спросил, научился ли я говорить с судьями": Ванат высказался о дебютном вызове в сборную

Нападающий Динамо может впервые сыграть за главную команду страны.
Сегодня, 13:31
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Владислав Ванат прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины, которую недавно возглавил Сергей Ребров.

"Стал ли для меня неожиданностью вызов в национальную команду? Не сильной, потому что я для этого работал, мечтал сюда попасть, и мечты сбываются. Очень приятно здесь быть и видеть всех ребят. Я ждал этого и ради этого работал все это время.

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Ребров? Когда он возглавлял Динамо, я был в академии. Это очень хороший тренер. Я рад, что он пришел в нашу сборную и уверен, что он поднимет ее на более высокий уровень.

Мы уже пообщались. Поздоровавшись, он спросил, научился ли я говорить с судьями. Я заверил, что да. Хотя, с судьями лучше вообще не говорить", - сказал Ванат в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что в ближайшее время сборная Украины проведет товарищескую встречу с Германией (12 июня), а также сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в отборе на Евро-2024.

Ранее Виталий Миколенко также высказался о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Владислав Ванат

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