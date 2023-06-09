Миколенко: Приятно снова поработать с Ребровым

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко высказался о назначении в главную национальную команду Сергея Реброва.

По словам Миколенко, он рад снова работать под руководством местного специалиста.

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"Впечатления положительные, как всегда. Каждый момент, каждую минуту наслаждаюсь быть в сборной. Новый тренер, новые правила, новая тактика. Стараемся понять с первой минуты.

Сборная - это сборная, а клуб - это клуб. Не имеет значения, какие успехи или проблемы в клубе. Я приезжаю сюда и наслаждаюсь каждым моментом.

Я немного работал в Динамо с Сергеем Станиславовичем. Приятно снова поработать. Счастлив, что у нас такой тренерский штаб, который понимает, как мы должны играть и рассказывает нам об этом.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить сборную Германии, что они пригласили нас на свой 1000-й матч. Это товарищеская игра, но это первая игра на этом сборе, и очень важно выполнить то, что нам скажет тренерский штаб.

Главное - представлять свою страну. Как сказал главный тренер, показывать дух, страсть в каждом матче, потому что это сборная Украины. Все ребята прекрасно понимают, что это сборная. Здесь без страсти никто не приезжает", - заявил Миколенко.

Напомним, что футболист работал под руковдством Реброва в киевском Динамо в сезоне-2016/17.