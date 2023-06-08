Добирались целые сутки: сборная Украины прибыла в Германию

Национальная сборная Украины прибыла в Бремен, где вскоре сыграет товарищеский матч против сборной Германии, рапортует УАФ.

Судя по отчету федерации, поездочка оказалась не из легких и заняла аж 23 часа. Все мы знаем, братский народ какой страны стоит за это благодарить.

Вчера вечером команда встретилась в детской комнате Центрального вокзала в Киеве, где провела встречу с игроками местного Локомотива. Дети смогли задать вопросы нашим футболистам, и,естественно, главной звездой стал Артем Довбик.

После встречи игроки украинских клубов и Илья Забарный сели в поезд до польского Холма, откуда утром автобус двинулась в варшавский аэропорт.

В столице Польши к команде присоеднились игрок Ракува Владислав Кочергин и защитник Эвертона Виталий Миколенко. Остальные легионеры прибудут сразу в Бремен.

В Германию команда прибыла в 15:30 по местному времени, а в гостинницу попали лишь позднее четырех дня.

Учитывая долгую, тренерский штаб решил провести сегодня в отеле стретчинг для восстановления. А первая тренировка под руководством нового наставника Сергея Реброва состоится завтра на поле футбольного центра Вердера.