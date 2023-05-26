Сборная Реброва: что говорит первый состав нового тренера главной команды страны?

Национальная сборная Украины проведет три поединка в июне – спарринг с Германией и два матча отбора к чемпионату Европы 2024 против Северной Македонии и Мальты.

Руководить командой будет новый главный тренер, говорят, что это будет Сергей Ребров, но его имя еще не объявлено. Тем не менее, состав команды уже оглашен, в него вошли 27 человек (+5 в резерв).

ISPORT подробно рассмотрел список вызванных игроков и сделал определенные итоги.

Кто остался за бортом?

Дмитрий Ризнык (Шахтер) – до сих пор так и не дебютировал с новой командой, а с возвращением Георгия Бущана на поле было понятно, что именно динамовец будет в команде.

Никита Шевченко и Денис Мирошниченко (оба Александрия) - в марте подчиненные Ротаня в Александрии были "вызваны" из-за травм Резника и Конопли, но на поле не появлялись.

Денис Попов (Динамо) – защитник киевлян также уехал в сборную, чтобы заменить Илью Забарного, но на этот раз игрок Борнмута в строю, поэтому Денис не понадобился. Эдуард Сарапий (Днепр-1) - младший из центрбеков днепрян остался вне сборной после того, как уехал в ее расположение в прошлый раз.

Источник: Getty Images

Артем Бондаренко (Шахтер) – вот здесь достаточно неожиданно, ведь полузащитник все больше превращается в одного из лидеров "горняков", но конкуренция в сборной на этой позиции очень велика. Евгений Коноплянка (Краковия) – со звездным вингером наоборот, хотя Евгений и довольно неплохо провел те 5 минут, которые ему выделил кум Руслан Ротань против Англии, не вызов его на июньские матчи был ожидаемым.

Легенда только в резерве

Александр Караваев после прихода в сборную Андрея Шевченко практически забронировал место на правом фланге защиты. Он играл здесь даже когда в клубе выступал слева, на фланге атаки или вообще был игроком скамейки запасных.

Источник: Getty Images

Но в этот раз футболист, которому на момент собрания уже исполнится 31 год, попал только в резерв. Дело в форме Александра, который только восстановился от травмы и успел сыграть только 100 минут за последние полтора месяца.

Заменить его будут призваны Александр Тимчик, занимавшийся этим в Динамо в отсутствие Караваева, а также Ефим Конопля, полностью залечивший свое повреждение и готовый надеть желто-голубую футболку.

Возвращение центральных защитников

В прошлый раз была настоящая беда с центром обороны. Руслан Ротань вызвал только четырех игроков, среди которых два фактически дебютанта – Сваток и Сарапий, а также травмированный Забарный. Позже пришлось быстро вызвать на матч Попова. Но тогда поединок был один, а на этот раз уже три.

Источник: УАФ

Илья Забарный наконец-то восстановился от повреждения и уже провел несколько матчей в АПЛ. Кроме того, вернулись еще два центральных защитника - Валерий Бондарь из Шахтера и его экспортер Сергей Кривцов, который сейчас выступает в Майами.

Но даже на этом еще не все, ведь в резервный список попал Тарас Качараба, который продолжает представлять пражскую Славию.

Без Зинченко

Главным ударом по амбициям сборной Украины, конечно, будет отсутствие в ее рядах Александра Зинченко. Полузащитник получил травму и пропустил последний сезон в Англии, а вместе с тем не сможет сыграть и за сборную.

В матче против Англии мы также увидели, что, похоже, именно Саша станет новым капитаном сборной, когда Ярмоленко завершит карьеру в главной команде.

Источник: Getty Images

Что касается предстоящих матчей, то, скорее всего, заменить игрока Арсенала суждено Георгию Судакову.

Свежая кровь в центре поля

Мы уже говорили о потерях – Зинченко и Бондаренко. Кроме того, не получил вызов в Список А Николай Шапаренко, восстановившийся от страшной травмы. И он есть в резерве.

А вот в основной обойме будут Даниил Игнатенко из Бордо, а также "поляк" Владислав Кочергин, приложивший свою руку (или ноги) к чемпионству Ракува в чемпионате соседней страны.

Источник: Getty Images

Оба раньше играли за национальную команду, но от Ротаня приглашения не получили.

Единственный Дебютант

В этой версии состава есть только один игрок, который будет абсолютным дебютантом сборной – нападающий Динамо Владислав Ванат.

Правда, парень приедет в расположение сборной без игровой практики, ведь отбывает дисквалификацию за неправильные высказывания в сторону Екатерины Монзуль. Владислав набрал крутую форму, забил в семи из девяти последних матчах, а потому его вызов не стал неожиданным.

Источник: ФК Динамо Киев

Тем более, Роман Яремчук редко и, чего греха таить, плохо играет за Брюгге. Поэтому, возможно, именно Ванат будет главным сменщиком Артема Довбика.

Весь состав игроков, вызванных на матчи в июне доступен на ISPORT.