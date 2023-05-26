Сборная Реброва: что говорит первый состав нового тренера главной команды страны?
Национальная сборная Украины проведет три поединка в июне – спарринг с Германией и два матча отбора к чемпионату Европы 2024 против Северной Македонии и Мальты.
Руководить командой будет новый главный тренер, говорят, что это будет Сергей Ребров, но его имя еще не объявлено. Тем не менее, состав команды уже оглашен, в него вошли 27 человек (+5 в резерв).
ISPORT подробно рассмотрел список вызванных игроков и сделал определенные итоги.
Кто остался за бортом?
Дмитрий Ризнык (Шахтер) – до сих пор так и не дебютировал с новой командой, а с возвращением Георгия Бущана на поле было понятно, что именно динамовец будет в команде.
Никита Шевченко и Денис Мирошниченко (оба Александрия) - в марте подчиненные Ротаня в Александрии были "вызваны" из-за травм Резника и Конопли, но на поле не появлялись.
Денис Попов (Динамо) – защитник киевлян также уехал в сборную, чтобы заменить Илью Забарного, но на этот раз игрок Борнмута в строю, поэтому Денис не понадобился. Эдуард Сарапий (Днепр-1) - младший из центрбеков днепрян остался вне сборной после того, как уехал в ее расположение в прошлый раз.
Артем Бондаренко (Шахтер) – вот здесь достаточно неожиданно, ведь полузащитник все больше превращается в одного из лидеров "горняков", но конкуренция в сборной на этой позиции очень велика. Евгений Коноплянка (Краковия) – со звездным вингером наоборот, хотя Евгений и довольно неплохо провел те 5 минут, которые ему выделил кум Руслан Ротань против Англии, не вызов его на июньские матчи был ожидаемым.
Легенда только в резерве
Александр Караваев после прихода в сборную Андрея Шевченко практически забронировал место на правом фланге защиты. Он играл здесь даже когда в клубе выступал слева, на фланге атаки или вообще был игроком скамейки запасных.
Но в этот раз футболист, которому на момент собрания уже исполнится 31 год, попал только в резерв. Дело в форме Александра, который только восстановился от травмы и успел сыграть только 100 минут за последние полтора месяца.
Заменить его будут призваны Александр Тимчик, занимавшийся этим в Динамо в отсутствие Караваева, а также Ефим Конопля, полностью залечивший свое повреждение и готовый надеть желто-голубую футболку.
Возвращение центральных защитников
В прошлый раз была настоящая беда с центром обороны. Руслан Ротань вызвал только четырех игроков, среди которых два фактически дебютанта – Сваток и Сарапий, а также травмированный Забарный. Позже пришлось быстро вызвать на матч Попова. Но тогда поединок был один, а на этот раз уже три.
Илья Забарный наконец-то восстановился от повреждения и уже провел несколько матчей в АПЛ. Кроме того, вернулись еще два центральных защитника - Валерий Бондарь из Шахтера и его экспортер Сергей Кривцов, который сейчас выступает в Майами.
Но даже на этом еще не все, ведь в резервный список попал Тарас Качараба, который продолжает представлять пражскую Славию.
Без Зинченко
Главным ударом по амбициям сборной Украины, конечно, будет отсутствие в ее рядах Александра Зинченко. Полузащитник получил травму и пропустил последний сезон в Англии, а вместе с тем не сможет сыграть и за сборную.
В матче против Англии мы также увидели, что, похоже, именно Саша станет новым капитаном сборной, когда Ярмоленко завершит карьеру в главной команде.
Что касается предстоящих матчей, то, скорее всего, заменить игрока Арсенала суждено Георгию Судакову.
Свежая кровь в центре поля
Мы уже говорили о потерях – Зинченко и Бондаренко. Кроме того, не получил вызов в Список А Николай Шапаренко, восстановившийся от страшной травмы. И он есть в резерве.
А вот в основной обойме будут Даниил Игнатенко из Бордо, а также "поляк" Владислав Кочергин, приложивший свою руку (или ноги) к чемпионству Ракува в чемпионате соседней страны.
Оба раньше играли за национальную команду, но от Ротаня приглашения не получили.
Единственный Дебютант
В этой версии состава есть только один игрок, который будет абсолютным дебютантом сборной – нападающий Динамо Владислав Ванат.
Правда, парень приедет в расположение сборной без игровой практики, ведь отбывает дисквалификацию за неправильные высказывания в сторону Екатерины Монзуль. Владислав набрал крутую форму, забил в семи из девяти последних матчах, а потому его вызов не стал неожиданным.
Тем более, Роман Яремчук редко и, чего греха таить, плохо играет за Брюгге. Поэтому, возможно, именно Ванат будет главным сменщиком Артема Довбика.
Весь состав игроков, вызванных на матчи в июне доступен на ISPORT.