Кочергин, Ванат и еще 25 футболистов были вызваны в расположение сборной Украины

Определился состав национальной команды, который выступит в матчах квалификации ЧЕ-2024.

Скоро сборная Украины продолжит путь в отборе на чемпионат Европы 2024 года матчами против Северной Македонии и Мальты.

Для этих поединков в расположение национальной команды было вызвано 27 футболистов. Еще пять украинцев попали в резервный список.

При этом остается неизвестным, кто выбирал состав. Согласно с официальным сайтом УАФ, имя следующего главного "желто-синих" будет объявлено в ближайшее время.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Александр Сваток (Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Сергей Кривцов (Интер Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Марсель, Франция), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция), Владислав Кочергин (Ракув, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — Динамо), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — Шахтер), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Сбор национальной команды начнется 8 июня в Бремене. Там же 12 июня украинцы сыграют товарищеский матч со сборной Германии, для которой эта встреча станет юбилейной.

Затем 16 июня в Скопье сборная Украины встретится со сборной Северной Македонии, а 19 июня в Трнаве - с Мальтой.