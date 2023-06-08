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Йовичевич уволен с должности тренера Шахтера - СМИ

Президенту клуба не понравился стиль хорватского специалиста.
Сегодня, 00:43
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер расстанется с главным тренером Игорем Йовичевечем, утверждает канал ТаТоТаке. Источник утверждает, что такие решение принял лично президент клуба Ринат Ахметов. 

Бизнесмену якобы не нравится стиль Йовичевича, который хорват прививает команде. 

В качестве потенциальной замены “горняки” рассматривают несколько европейских специалистов. Также в шорт-листе находится текущий наставник луганской Зари Патрик Ван Леувен. 

Напомним, что при Игоре Йовичевиче донецкий Шахтер стал чемпионом Украины 14-й раз.


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