Йовичевич уволен с должности тренера Шахтера - СМИ

Донецкий Шахтер расстанется с главным тренером Игорем Йовичевечем, утверждает канал ТаТоТаке. Источник утверждает, что такие решение принял лично президент клуба Ринат Ахметов.

Бизнесмену якобы не нравится стиль Йовичевича, который хорват прививает команде.

В качестве потенциальной замены “горняки” рассматривают несколько европейских специалистов. Также в шорт-листе находится текущий наставник луганской Зари Патрик Ван Леувен.

Напомним, что при Игоре Йовичевиче донецкий Шахтер стал чемпионом Украины 14-й раз.