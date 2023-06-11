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Шахтер будет в третьей корзине во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

К сожалению, финал евротурнира завершился победой той команды, которая убрала "горняков" из второй корзины.
Сегодня, 00:15
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В субботу, 10 июня, в Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити победил Интер со счетом 1:0.

Результат данной встречи напрямую влиял на положение донецкого Шахтера во время жеребьевки турнира следующего сезона.

Для "оранжево-черных" была приоритетной победа "нерадзурри", однако этого не произошло.

Из-за победы англичан Фейеноорд займет место в первой корзине, Интер пойдет во вторую, а украинский коллектив попадет в третью корзину. 

Помимо "горняков", в третьей корзине оказались Зальцбург (Австрия), Милан, Лацио (оба - Италия) и Црвена Звезда (Сербия). Остальные участники корзины определятся после квалификации.

Напомним, что своих соперников донецкий Шахтер узнает 31 августа, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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