Шахтер будет в третьей корзине во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

К сожалению, финал евротурнира завершился победой той команды, которая убрала "горняков" из второй корзины.

В субботу, 10 июня, в Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити победил Интер со счетом 1:0.

Результат данной встречи напрямую влиял на положение донецкого Шахтера во время жеребьевки турнира следующего сезона.

Для "оранжево-черных" была приоритетной победа "нерадзурри", однако этого не произошло.

Из-за победы англичан Фейеноорд займет место в первой корзине, Интер пойдет во вторую, а украинский коллектив попадет в третью корзину.

Помимо "горняков", в третьей корзине оказались Зальцбург (Австрия), Милан, Лацио (оба - Италия) и Црвена Звезда (Сербия). Остальные участники корзины определятся после квалификации.

Напомним, что своих соперников донецкий Шахтер узнает 31 августа, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.