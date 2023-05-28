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Шахтер и Динамо узнали, когда и где стартуют в еврокубках-2023/2024

Киевляне представят Украину в Лиге конференций.
Сегодня, 20:03
Динамо - Шахтер / УПЛ
Динамо - Шахтер / УПЛ

Донецкий Шахтер стал чемпионом Украины и тем самым гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов.

В то же время киевское Динамо впервые в истории Независимой Украины не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы/Кубке УЕФА.

Шахтер в Лиге чемпионов-2023/2024

Команда Игора Йовичевича по стечению определенных обстоятельств стартует не с третьего квалификационного раунда, а сразу с группового этапа.

Это стало возможным после вчерашней победы Интера над Аталантой. Таким образом победитель нынешней ЛЧ пробился в следующий турнир через чемпионат и лишний слот отдал именно Шахтеру.

Когда узнают соперника: 31 августа
Когда сыграют первый матч: 19 или 20 сентября

Динамо в Лиге конференций-2023/2024

Киевский клуб забронировал себе четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а вместе с ним и место в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Таким образом, киевлянам необходимо будет одолеть сначала соперника по третьему раунду, а затем еще и по раунду плей-офф. Только в случае успешно преодоленных двух квалифайраундов киевляне выйдут в групповую стадию.

Среди потенциальных соперников Динамо в квалификации такие клубы, как Хайдук, норвежский Бранн, португальская Ароука и многие другие.

Когда узнают соперника: 24 июля
Когда сыграют первый матч: 10 августа

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Шахтер Донецк

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