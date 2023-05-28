Шахтер - чемпион Украины, в матче со скандальной концовкой они обыграли Днепр-1

В рамках 29 тура чемпионата Украины Шахтер разгромил Днепр-1 и решил судьбу чемпионства.

Донецкий клуб показал безукоризненный перформанс и с самого начала матча захватил преимущество. Голом на девятой минуте матча отличился Артем Бондаренко. Примечательно, что это стало юбилейным взятием ворот для "горняков" в истории УПЛ.

"Добивание" соперника коллектив Игора Йовичевича отложил на второй тайм. После перерыва отличились Даниил Сикан и Тарас Степаненко.

После такого у "спортклубовцев" не было никакого шанса "придти в себя" и, наверняка, им бы не хватило времени чтобы отыграться.

Таким образом, за тур до окончания чемпионата Шахтер увеличил от днепровского клуба отставание до 8 очков, что делает его недосягаемым в турнирной таблице.

В концовке матча игрокам и персонала СК Днепра-1 не понравилось, что футболисты и представители Шахтера начали раньше времени праздновать и на поле началась массовая потасовка.

В ходе драки рефери встречи Екатерине Монзуль пришлось показать несколько красных карточек, однако, есть основания полагать, что после матча последуют более длительные дисквалификации.

Статистика матча чемпионата Украины Шахтер - СК Днепр-1

Шахтер - СК Днепр-1 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 6 - 1

Атаки: 82 - 96