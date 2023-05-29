Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро

ISPORT рассказывает об интересной ситуации, которая сложилась с еврокубками для украинских команд.

Накануне фанаты украинского футбола получили ответ на главный вопрос - кто же станет чемпионом страны? Им оказался донецкий Шахтер, который следующий сезон в еврокубках начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

Но остались и другие вопросы, один из них, кто станет вторым представителем Украины в Лиге чемпионов?

Кто претендует?

В турнирной таблице чемпионата Украины между двумя командами идет борьба за попадание в квалификацию Лиги чемпионов - Днепр-1 и Заря. На счету коллективов равное количество очков за тур до конца. Именно команда Александра Кучера опережает луганский клуб по дополнительным показателям. Так что Заре нужно надеется, что Днепр-1 потеряет очки в последнем туре.

В заключительном матче национального чемпионата спортклубовцы сыграют с Кривбассом, а Заря - с Минаем.

Почему занять третье место - безопаснее, чем стать вторым?

В этом году вице-чемпион Украины начнет свои выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

Кто бы это ни был, соперником то ли Днепра-1 то ли Зари на этом этапе будет либо греческий Панатинаикос, либо вторая команда Швейцарии (это будет либо Сервет, либо Лугано).

Чтобы пройти в группу ЛЧ, нужно обыграть трех разных соперников. Согласитесь, вероятность такого очень низкая, учитывая умение наших клубов играть в квалификациях.

Поражение в любом из раундов отправляет вице-чемпиона в Лигу Европы:

если проигрывают в первом же противостоянии, то идут в квалификацию;

если проигрывают в третьем или плей-офф раундах, то идут в группу ЛЕ.

А если проигрывают во всех противостояниях в рамках ЛЧ, ЛЕ и даже ЛК - вылетают.

И вот тут на сцену выходит путь бронзового призера чемпионата Украины. Почему же для еврокубков стать бронзовым, безопаснее, чем стать серебряным?

Да, ты не сыграешь ни одного матча даже в квалификации Лиги чемпионов, но при этом ты точно будешь в групповом этапе еврокубка.

Да, команда, которая станет третьей в чемпионате, в сыграет только два матча в квалификации Лиги Европы. Если эта квалификация будет успешно преодолена, то это будет означать выход в группу ЛЕ, если же представитель Украины проиграет - вылетит в групповой этап Лиги конференций.

Что ж, ждем ожесточенной борьбы в последнем туре за вторую лигочемпионовскую путевку, а затем и успешного прохождения квалификации всеми украинскими клубами.