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Динамо впервые во времена Независимости не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы

Киевляне попали в Лигу конференций.
Сегодня, 17:20
ФК Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua
ФК Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 28 мая, Заря обыграла Александрию (2:0) в рамках 29-го тура УПЛ, забронировав себе третье место в турнирной таблицы.

Для Динамо это означает, что клуб завершит чемпионат на четвертой строчке, в зоне Лиги конференций.

Таким образом, киевский клуб впервые со время Независимости Украины (1991 года) не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Напомним, за 28 сыгранных туров Динамо набрало 56 очков. В оставшийся матчах столичный клуб сыграет против Вереса и Метталиста-1925.

Ранее сообщалось, что Шахтер - чемпион Украины, в матче со скандальной концовкой они обыграли Днепр-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубки Динамо Киев

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