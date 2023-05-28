Динамо впервые во времена Независимости не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы

В воскресенье, 28 мая, Заря обыграла Александрию (2:0) в рамках 29-го тура УПЛ, забронировав себе третье место в турнирной таблицы.

Для Динамо это означает, что клуб завершит чемпионат на четвертой строчке, в зоне Лиги конференций.

Таким образом, киевский клуб впервые со время Независимости Украины (1991 года) не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Напомним, за 28 сыгранных туров Динамо набрало 56 очков. В оставшийся матчах столичный клуб сыграет против Вереса и Метталиста-1925.

Ранее сообщалось, что Шахтер - чемпион Украины, в матче со скандальной концовкой они обыграли Днепр-1.