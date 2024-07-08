Голкипер Челси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Кепа может перебраться в Аль-Иттихад.

Саудовский Аль-Иттихад может усилить вратарскую линию в ближайшее время.

Как сообщает Marca, "тигры" сделали предложение Кепе Аррисабалаге. Условия достаточно "щедрые", но конкретные цифры издание не называет.

Руководство Аль-Иттихада считает, что вратарская линия нуждается в немедленном усилении и Кепа является одним из лучших кандидатов по их мнению.

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Аррисабалага попросил у боссов саудовского коллектива немного времени. чтобы обдумать предложение, поэтому, его финальное решение неизвестно.

В прошлом сезоне испанец играл за Реал, где за 20 матчей пропустил 18 голов

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