Челси близок к подписанию талантливого португальского полузащитника
Вейга пополнит ряды лондонского клуба.
Полузащитник Базеля Ренату Вейга подпишет контракт с Челси. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
В соглашении нет бонусов и процентов от последующей продажи. Вейга пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.
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Челси планирует использовать его на позициях левого и центрального защитника, а также полузащитника.
Сумма трансфера составит 14 млн евро, а контракт будет действовать до лета 2032 года.
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