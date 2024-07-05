iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси близок к подписанию талантливого португальского полузащитника

Вейга пополнит ряды лондонского клуба.
Сегодня, 19:48
Ренату Вейга / Getty Images
Ренату Вейга / Getty Images

Полузащитник Базеля Ренату Вейга подпишет контракт с Челси. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В соглашении нет бонусов и процентов от последующей продажи. Вейга пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

Читай также: Милан может усилить состав очередным игроком Челси

Челси планирует использовать его на позициях левого и центрального защитника, а также полузащитника.

Сумма трансфера составит 14 млн евро, а контракт будет действовать до лета 2032 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси базель

Статьи по теме

Милан может усилить состав очередным игроком Челси Милан может усилить состав очередным игроком Челси
Челси объявил о трансфере лидера Лестера, перехваченного у Брайтона Челси объявил о трансфере лидера Лестера, перехваченного у Брайтона
Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб
Челси приобрел форварда Барселоны Челси приобрел форварда Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Конфуз Месси и драматичная победа Аргентины в серии пенальти в обзоре матча Копа Америка-2024
Конфуз Месси и драматичная победа Аргентины в серии пенальти в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Германию, Португалия сыграет с Францией в 1/4 финала
просмотров

Последние новости

Теннис22:36
Украинцы на Уимблдоне: Костюк и Ястремская вылетели, Свитолина сыграет в третьем раунде
Теннис22:33
Ястремская покинула Уимблдон, проиграв хорватской теннисистке в третьем раунде
Евро-202422:22
Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024
Евро-202422:17
Скандальный непенальти: момент, лишивший Германию полуфинала домашнего Евро-2024
Евро-202421:50
Португалия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:42
ПСЖ помог гонщику Формулы-1 в создании дизайна шлема для Гран-при Великобритании
Евро-202421:42
Евро-2024: Испания обыграла Германию, Португалия сыграет с Францией в 1/4 финала
Евро-202421:38
Испания дожала Германию в экстра-тайме, пробившись в полуфинал Евро-2024
Европа21:21
Арсенал согласовал контракт с футболистом сборной Италии
Формула 121:13
Гендиректор МакЛарен выразил разочарование тем, как Ред Булл защищал Ферстаппена в Австрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK