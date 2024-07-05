Челси близок к подписанию талантливого португальского полузащитника

Полузащитник Базеля Ренату Вейга подпишет контракт с Челси. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В соглашении нет бонусов и процентов от последующей продажи. Вейга пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

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Челси планирует использовать его на позициях левого и центрального защитника, а также полузащитника.

Сумма трансфера составит 14 млн евро, а контракт будет действовать до лета 2032 года.

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