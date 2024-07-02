Милан может усилить состав очередным игроком Челси
Чалоба попал в сферу интересов итальянского клуба.
Защитник Трево Чалоба может перейти в Милан. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Последние дни клубы обсуждали трансфер 24-летнего защитника. Чалоба не входит в планы тренера лондонцев Энцо Марески. Милан давно следит за игроком.
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Лондонский клуб предлагает Трево разным командам, так как его продажа принесет прибыль. Игрока уже предложили Ньюкаслу в сделке по Исаку, а также интерес проявляли Манчестер Юнайтед и Вест Хэм.
Пока что конкретных предложений нет. Челси оценивает защитника в 20 миллионов евро.
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