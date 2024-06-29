Милан согласовал трансфер хавбека сборной Франции

Милан согласовал трансфер полузащитника Монако Юссуфа Фофана, пишет La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" предложили 25 млн евро, которые удовлетворили запросы монегасков. При этом окончательное решение будет принято по окончании Евро.

Отметим, что Фофана также интересовал ряд английских клубов, однако решил принять предложение Милана.

В прошлом сезоне Фофана сыграл за Монако 36 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее также сообщалось, что Хвича отклонил новый контракт от Наполи.

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