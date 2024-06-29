Хвича отклонил предложение Наполи о контракте

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия приостановил переговоры с клубом, утверждает Corriere dello Sport.

На днях прошла встреча между грузинским игроком, президентом Наполи Аурелио ди Лаурентисом и главным тренером Антонио Конте.

Клуб предложил Хвиче контракт до 2029 года с зарплатой в 5 млн евро в год, которая к истечению срока может вырасти до 7 млн.

По итогам переговоров Кварацхелия не дал согласие на продление соглашения. Вингер решил приостановить процесс до окончания Евро-2024.

Напомним, завтра сборная Грузии сыграет со сборной Испании, а онлайн матча будет доступен на нашем сайте.

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