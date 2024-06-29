Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 30.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 30 июня, сборные Испании и Грузии проведут матч 1/8 финала Евро-2024.

Испанцы завоевали право сыграть в плей-офф, выиграв со стопроцентным показателем набранных очков группу с Италией, Хорватией и Албанией, а грузины стали третьими в квартете с Португалией, Турцией и Чехией.

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Поединок Испания - Грузия состоится в Кельне на арене Штадион Кельн. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Грузия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Победитель поединка между Испанией и Грузией в четвертьфинале встретится с Германией или Данией.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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