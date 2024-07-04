Отец Райана Гарсии сделал признание по поводу зависимости своего сына

Генри Гарсия, отец известного боксера Райана Гарсии, заявил, что у его сына проблемы с алкоголем.

По словам отца американца, спортсмен отказывается лечиться от зависимости, ведь считает, что контролирует ситуацию.

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"Я давно не общался с Райаном. Он больше общается со своей матерью, а не со мной. С этим, я думаю, что все в порядке. Он позвонит, когда посчитает нужным.

Я бы очень хотел, чтобы он прошел какую-то терапию, если говорить о его пьянстве. Я реалист. Он говорит, что может это контролировать. Надеюсь это так, но я думаю, что все окружающие должны на него повлиять, чтобы он остановился", - приводит слова отца Boxing News 24.

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