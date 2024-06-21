Райан Гарсия получил дисквалификацию за допинг

Звездный боксер провалил допинг-тест перед боем с Хейни.

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) узнал сроки своей дисквалификации за употребление допинга перед боем с Девином Хейни.

Гарсия заключил мирное соглашение с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк (США), за что получил отстранение на один год. Об этом сообщает Boxing News 24/7.

С гонорара Райана будет снят 1,1 млн долларов и он заплатит штраф в размере 10 тыс долларов.

Бой Райана с Девином признан несостоявшимся. Таким образом, с Хэйни снимут поражение от Гарсии.

Ранее Райан Гарсия объявил о завершении карьеры.

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