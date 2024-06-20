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Райан Гарсия объявил о завершении карьеры

Американский боксер заявил, что с него достаточно.
Сегодня, 09:35
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Амриканский боксер Райан Гарсия неожиданно заявил о завершении профессиональной карьеры.

Бывший претендент на титул в первом полусреднем весе, а также чемпион Северной Америки в легком и полулегком весе написал серию сообщений в Твиттере, завершив свою речь заявлением об отставке.

Гарсия рассказал, что сейчас у него в жизни очень тяжелый период, однако главной причиной его отставки якобы стала коррупция в боксе.

"У мамы рак. На меня подали в суд. Мои добавки были испорчены. Я переживаю развод. Все постоянно обсуждают меня в Интернете. Девин хочет лишить меня победы. Это все бьет меня, но все еще люблю Бога. В моей жизни сейчас очень сложный период. Я человек, я не Бог. Я буду совершать ошибки.

В боксе много коррупции, так что я с этим завязал. Я могу заняться актерством или пением. Я все еще буду тренироваться, но мне больно и я завязал с этим и со всеми. Самое печальное, что я отличный боксер. Я развлекаю и нокаутирую людей. Мне грустно, потому что я люблю боксировать. Молюсь за всех и надеюсь, что у всех будет прекрасная жизнь.

Я официально на пенсии", - написал Гарсия в Твиттере.

Напомним, не так давно у Гарсии случился нервный срыв.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия

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