Бой Богачука против американского нокаутера официально анонсирован

Украинский временный чемпион встретится в ринге с Верджилом Ортисом.

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 КО) свой ближайший бой проведет против американца Верджила Ортиса (21-0, 21 КО), имеющего стопроцентный рекорд побед нокаутом.

Официально поединок анонсировала промоутерская компания Golden Boy.

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Бой станет главным событием вечера бокса, который состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

🚨𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐃🚨

Serhii Bohachuk 🆚 Vergil Ortiz Jr for the WBC interim World Super Welterweight Title in 𝐋𝐀𝐒 𝐕𝐄𝐆𝐀𝐒 on 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟏𝟎.#BohachukOrtiz | LIVE on DAZN Aug 10 pic.twitter.com/1GZG36Coce — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 7, 2024

Напомним, что Богачук в своем последнем бою в марте 2024 года победил Браяна Мендосу и стал обладателем временного пояса WBC в первом среднем весе.

Верджил Ортис в предыдущем поединке в апреле этого года одолел Томаса Дюлорме из Пуэрто-Рико. Американец должен был драться 3 августа против Тима Цзю, но австралиец снялся с поединка после рекомендаций врача из-за рассечения, которое боксер получил в бою с Себастьяном Фундорой.

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