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Бой Богачука против американского нокаутера официально анонсирован

Украинский временный чемпион встретится в ринге с Верджилом Ортисом.
Сегодня, 13:58
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 КО) свой ближайший бой проведет против американца Верджила Ортиса (21-0, 21 КО), имеющего стопроцентный рекорд побед нокаутом.

Официально поединок анонсировала промоутерская компания Golden Boy.

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Бой станет главным событием вечера бокса, который состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Напомним, что Богачук в своем последнем бою в марте 2024 года победил Браяна Мендосу и стал обладателем временного пояса WBC в первом среднем весе.

Верджил Ортис в предыдущем поединке в апреле этого года одолел Томаса Дюлорме из Пуэрто-Рико. Американец должен был драться 3 августа против Тима Цзю, но австралиец снялся с поединка после рекомендаций врача из-за рассечения, которое боксер получил в бою с Себастьяном Фундорой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Сергей Богачук вирджил ортис

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