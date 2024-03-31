iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Богачук – временный чемпион мира в первом среднем весе

Украинец победил решением судей.
Сегодня, 05:46
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе победил Брайана Мендозу.

С самого начала поединка украинец наносил больше ударов оппоненту и был более активным.

Несмотря на то, что Мендоза пропустил достаточное количество ударов, бой все равно прошел всю дистанцию, случившуюся для Богачука впервые в карьере, ведь раньше все свои бои он выиграл нокаутом.

Тем не менее, сегодня судьи подтвердили, что Богачук провел очень сильное сражение и заслуженно победил. 118-110, 117-111, 117-111.

Таким образом, Богачук стал новым временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Шевадзуцкий дал бой Кубрату Пулеву, но проиграл Шевадзуцкий дал бой Кубрату Пулеву, но проиграл
PGL Major Copenhagen 2024: FaZe и NaVi сыграют в финале PGL Major Copenhagen 2024: FaZe и NaVi сыграют в финале
NaVi - в финале PGL CS2 Major Copenhagen NaVi - в финале PGL CS2 Major Copenhagen
Помочь журналистам

Видео

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Бокс07:29
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Бокс06:27
Шевадзуцкий дал бой Кубрату Пулеву, но проиграл
Бокс05:46
Богачук – временный чемпион мира в первом среднем весе
Киберспорт01:25
PGL Major Copenhagen 2024: FaZe и NaVi сыграют в финале
Киберспорт01:20
NaVi - в финале PGL CS2 Major Copenhagen
Киберспорт01:15
NaVi в эмоциональном матче обыграли G2, выйдя в финал PGL Major Copenhagen 2024
Европа00:45
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа00:38
Тренер Жироны высказался о безголовой серии Довбика
Европа00:17
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа00:10
Великолепная игра Ярмолюка не помогла Брентфорду обыграть Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK