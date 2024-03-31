Богачук – временный чемпион мира в первом среднем весе

Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе победил Брайана Мендозу.

С самого начала поединка украинец наносил больше ударов оппоненту и был более активным.

Несмотря на то, что Мендоза пропустил достаточное количество ударов, бой все равно прошел всю дистанцию, случившуюся для Богачука впервые в карьере, ведь раньше все свои бои он выиграл нокаутом.

Тем не менее, сегодня судьи подтвердили, что Богачук провел очень сильное сражение и заслуженно победил. 118-110, 117-111, 117-111.

Таким образом, Богачук стал новым временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!