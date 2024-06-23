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Кроме шести судей: Президент WBC настаивает на еще одном нововведении в реванше Усик - Фьюри

Глава боксерской организации стремится облегчить принятия решений в спорных моментах.
Сегодня, 11:28
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о еще одном желаемом нововведении в реванше между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Глава боксерской организации, ранее настаивавший на работе шести судей в поединках украинца и британца, теперь заговорил о необходимости использования мгновенных видеоповторов во избежание спорных моментов.

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"Видеоповтор - это правило, на котором WBC настаивает на протяжении последних нескольких лет, но сложно иметь дело с Британским советом по контролю бокса, поскольку они не одобряют его использование. Во время боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком мы потребовали, чтобы ввели такое правило ради WBC. Мы будем добиваться этого в матче-реванше Усика и Фьюри, а также в каждом бою, в котором участвует WBC.

Во время первого поединка Ближневосточная комиссия профессионального бокса была местным органом власти, но Британский совет имел на них большое влияние. Поэтому они не пошли на наши условия. Все же мы заявили, что если будут большие разногласия, то мы оставим за собой право принятия решения, после просмотра спорного момента на большом экране, чтобы повлиять на ситуацию", - приводит слова Сулеймана talkSPORT.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал причину поражения Усику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Маурисио Сулейман WBC

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