Поставил 100 тысяч евро: Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил спрогнозировать, кто выйдет победителем из финального противостояния Евро-2024, в котором встретятся Испания и Англия.

Ирландский боец сообщил, что поставил 100 тысяч евро на успех испанцев.

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"Привет, парни. Испания выиграет со счетом 3:1. Я поставил 100 тысяч евро на это.

Благодаря этому результату я получу 2 миллиона евро наличными, а также 1,1 миллиона просто за победу. Всего 3,1 миллиона евро. Матч в мой день рождения", - написал Макгрегор в сети X.

Напомним, что финал Евро-2024 Испания - Англия состоится в воскресенье, 14 июля, в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания - Англия.

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