iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Поставил 100 тысяч евро: Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024

Ирландский боец назвал своего фаворита решающего поединка чемпионата Европы.
Сегодня, 11:58
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил спрогнозировать, кто выйдет победителем из финального противостояния Евро-2024, в котором встретятся Испания и Англия.

Ирландский боец сообщил, что поставил 100 тысяч евро на успех испанцев.

Читай также: Лучший подарок на 17-летие в истории или первый кубок легенды: главные сторилайны финала Евро-2024

"Привет, парни. Испания выиграет со счетом 3:1. Я поставил 100 тысяч евро на это.

Благодаря этому результату я получу 2 миллиона евро наличными, а также 1,1 миллиона просто за победу. Всего 3,1 миллиона евро. Матч в мой день рождения", - написал Макгрегор в сети X.

Напомним, что финал Евро-2024 Испания - Англия состоится в воскресенье, 14 июля, в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания - Англия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор сборная Англии сборная Испании

Статьи по теме

Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024
Лучший подарок на 17-летие в истории или первый кубок легенды: главные сторилайны финала Евро-2024 Лучший подарок на 17-летие в истории или первый кубок легенды: главные сторилайны финала Евро-2024
Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса
"Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа "Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Месси и Ямаль ворвались в гонку
просмотров

Последние новости

Европа13:15
Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса
Бокс12:58
"Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа
Европа12:44
Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего
Евро-202412:15
Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024
Евро-202412:12
Кукурелья - о финале: Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не Англии
Евро-202411:58
Поставил 100 тысяч евро: Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024
Европа11:43
Команда Фабрегаса нацелилась на еще одного бывшего топ-игрока
Евро-202411:30
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
Олимпийские игры11:15
Футбольная сборная Украины представила форму на Олимпиаду-2024
Европа11:09
Хавбек сборной Франции подтвердил свой интерес к итальянскому гранду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK