Жена Пятова обратилась к Трампу: Поздравляю с победой. Теперь ваша очередь поздравлять нас
Дональд выиграл выборы в США.
Юлия Пятова обратилась к Дональду Трампу, ставшему Президентом США. Политик обещал поскорее закончить войну в Украине.
"Уважаемый Трамп. Как вам спалось сегодня? Как обстоят дела?
У нас не очень. Каждую ночь нас хотят уничтожить, дети просыпаются от страшных взрывов и до утра слушают выстрелы. Сегодня спали на полу в коридоре и уставшие поехали в школу. А, простите, поздравляю вас с победой. А теперь ваша очередь приветствовать нас с победой тоже. Поторопитесь, пожалуйста. С уважением, Украина", – написала Юлия.
Юлия решила подать на развод с бывшим голкипером национальной сборной Украины и донецкого Шахтера.
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