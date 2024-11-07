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Жена Пятова обратилась к Трампу: Поздравляю с победой. Теперь ваша очередь поздравлять нас

Дональд выиграл выборы в США.
Сегодня, 17:24
Юлия и Андрей Пятовы / instagram.com
Юлия и Андрей Пятовы / instagram.com

Юлия Пятова обратилась к Дональду Трампу, ставшему Президентом США. Политик обещал поскорее закончить войну в Украине.

"Уважаемый Трамп. Как вам спалось сегодня? Как обстоят дела?

У нас не очень. Каждую ночь нас хотят уничтожить, дети просыпаются от страшных взрывов и до утра слушают выстрелы. Сегодня спали на полу в коридоре и уставшие поехали в школу. А, простите, поздравляю вас с победой. А теперь ваша очередь приветствовать нас с победой тоже. Поторопитесь, пожалуйста. С уважением, Украина", – написала Юлия.

Звернення до Трампа
Звернення до Трампа / Источник: Instagram

Юлия решила подать на развод с бывшим голкипером национальной сборной Украины и донецкого Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Юлия Пятова

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