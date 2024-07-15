Макгрегор точный счет не угадал, но взял солидную сумму благодаря победе Испании на Евро-2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выиграл солидную сумму благодаря победе сборной Испании над Англией в финале Евро-2024, который завершился с результатом 2:1 в пользу "фурии рохи".

Перед решающим матчем ирландский боец ставил на счет 3:1, но с этим прогнозом ему не повезло. Тем не менее, как сообщил экс-чемпион UFC, на самой победе испанцев он взял 1 миллион евро.

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К тому же, успех пришелся на день рождения Макгрегора 14 июля.

"1 миллион евро выигран в мой день рождения" - написал ирландец в сети Х.

€1million won on my birthday! 🙏 pic.twitter.com/GNb4LPDZfm — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор финала Евро-2024 Испания - Англия (2:1).

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