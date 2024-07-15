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Испания - Англия: Видео голов и обзор финала Евро-2024

Вашему вниманию лучшие моменты финального поединка континентального первенства.
Сегодня, 00:29
Испания / Getty Images
Испания / Getty Images

В рамках финала Евро-2024 Испания встретилась с Англией.

Матч выдался довольно результативным, хотя все голы команды забивали уже после перерыва.

Первыми отличились испанцы. Нико Уильямс открыл счет после ассиста Ламина Ямаля.

После Коул Палмер сравнял счет через несколько минут после выхода на замену.

Впрочем, последнее слово было за Испанию, а именно за Микелем Оярсабалем, который также появился на замену и стал автором победного гола.

Видео голов и обзор финала Евро-2024 Испания - Англия

Испания - Англия 2:1

Голы: Уильямс, 47, Ойарсабаль, 87 - Палмер, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.71
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 10 - 2
Фолы: 7 - 4

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо, Уильямс, Ямаль (Мерино, 89), Мората (Ойарсабаль, 68).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Райс, Фоден (Тоуни, 89), Беллингем, Майну (Палмер, 70), Сака, Кейн (Уоткинс, 61).

Предупреждения: Кейн (25), Ольмо (31), Стоунз (53).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 испания

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