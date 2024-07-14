Испания - Англия 2:1 обзор и результат матча финала Евро-2024 14.07.2024

В воскресенье, 14 июля, в рамках финала Евро-2024 сборная Испании встречалась с Англией.

В первом тайме команды обменивались атаки, однако мяч у себя больше держала "Фурия Роха". Испанцы пытались нагружать штрафную соперника навесами и быстрыми выпадами, но до забитых мячей дело так и не дошло.

Источник: Getty Images

Вторая половина игры сходу порадовала фанатов голом. Однако, отмечали взятие ворот только болельщики номинальных хозяев, ведь Нико Уильямс точным ударом вывел свою команду вперед.

Источник: Getty Images

Сборной Англии пришлось идти ва-банк после пропущенного мяча, и Гарет Саутгейт выпустил своего "джокера" Коула Палмера, который почти сходу забил. Хавбек бильярдным ударом возобновил паритет.

В итоге, на 87-й минуте прострел в штрафную замкнул Микель Ойарсабаль, став героем для своей команды. Испания - чемпион Европы!

Статистика матча Испания - Англия

Испания - Англия 2:1

Голы: Уильямс, 47, Ойарсабаль, 87 - Палмер, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.71

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 10 - 2

Фолы: 7 - 4

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо, Уильямс, Ямаль (Мерино, 89), Мората (Ойарсабаль, 68).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Райс, Фоден (Тоуни, 89), Беллингем, Майну (Палмер, 70), Сака, Кейн (Уоткинс, 61).

Предупреждения: Кейн (25), Ольмо (31), Стоунз (53).

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