Макгрегор пообещал прикончить Фергюсона

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что намерен покончить с Тони Фергюсоном в октагоне.

"Я покончу с тобой и сделаю это жестко. Я ничего не забыл", – написал Макгрегор в твиттере.

I’m gonna end you and badly. I’ve not forgot. https://t.co/ySgwcpip4u — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 22, 2023

Напомним, бойцы давно хотят выйти в клетку, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Проблемой может стать желание ирландца подраться за титул BMF.

Ранее сообщалось, что Макгрегору не разрешают драться в декабре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!