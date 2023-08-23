iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор пообещал прикончить Фергюсона

Ирландец настроен решительно.
Сегодня, 09:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что намерен покончить с Тони Фергюсоном в октагоне. 

"Я покончу с тобой и сделаю это жестко. Я ничего не забыл", – написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, бойцы давно хотят выйти в клетку, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Проблемой может стать желание ирландца подраться за титул BMF.

Ранее сообщалось, что Макгрегору не разрешают драться в декабре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Тони Фергюсон

Статьи по теме

Макгрегору не разрешают драться в декабре Макгрегору не разрешают драться в декабре
Глава UFC рассказал, когда Макгрегор сможет вернуться в октагон Глава UFC рассказал, когда Макгрегор сможет вернуться в октагон
Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории
Макгрегор поведал о своих планах на будущее Макгрегор поведал о своих планах на будущее
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

ММА13:23
Бои без правил: расписание боев и турниров
Лига конференций13:14
Динамо - Бешикташ: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций12:58
Динамо сыграет с Бешикташем в желтой форме в честь Дня Независимости
Лига конференций12:55
Динамо - Бешикташ: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Европа12:50
На Гринвуда нашлись претенденты из Англии и других европейских чемпионатов
Легкая атлетика12:32
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Кроль и Ляхова не смогли квалифицироваться в полуфинал в беге на 800 м
Лига Европы12:30
Славия - Заря: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Украина12:20
Динамо рассматривает возможность подписания защитника из Франции
Бокс12:05
"У меня кое-что есть": Дюбуа готовит сюрприз Усику
Бокс12:00
Невероятный панчер, не знающий, как боксировать больше пяти раундов: кто такой Дюбуа, который бросил вызов Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK