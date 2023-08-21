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Макгрегору не разрешают драться в декабре

Ирландец высказался о своем будущем.
Сегодня, 17:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

"Они не... они не позволят мне драться в декабре, дамы и господа. Вы видели, что случилось с Крисом Вайдманом? Представьте, какая это травма – я чувствую, что меня лишают средств к существованию.

Я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я хотел драться и объявил, что бой пройдет 16 декабря. Но похоже, что этого не произойдет.

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Но в любом случае я продолжу делать свое дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться 16 декабря, если кто-то захочет.

Атлетическая комиссия штата Невада и Боб Беннетт ушли в отставку. На пенсию! Позвонил Бобу Беннетту, рассказал комиссии, что случилось! Меня лишают средств к существованию! Оказалось, что Боб ушел на пенсию, и я такой: "Какого черта..." – написал ирландец в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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