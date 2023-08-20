Глава UFC рассказал, когда Макгрегор сможет вернуться в октагон

Ирландца в этом году мы не увидим.

Президент UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения экс-двойного чемпиона Конора Макгрегора.

"Думаю, это произойдет в следующем году", – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз Макгрегор дрался в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий свой поединок ирландец должен провести против Майкла Чендлера в рамках финала проекта TUF.

Ранее сообщалось, что Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории.

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