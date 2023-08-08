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Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории

Бразилец сильно жаждет поединка с ирландцем.
Сегодня, 11:22
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра вызвал на бой экс-чемпиона Конора Макгрегора.

"Я здесь, все еще жду его. Все, что он должен сделать, – это сказать время и место, я буду там.

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Полусредний, средний вес – мне плевать, в каком дивизионе драться. Я здесь. Где Конор?" – сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.

Напомним, в последнем своем бою бразилец добыл победу над Бенеилом Дариушем.

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