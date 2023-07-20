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Махачев официально проведет реванш с Чарльзом Оливейрой

Бойцы во второй раз окажутся в октагоне, чтобы выявить чемпиона.
Сегодня, 09:45
Ислам Махачев - Чарльз Оливейра / Getty Images
Ислам Махачев - Чарльз Оливейра / Getty Images

Действующий чемпион легкого веса Ислам Махачев проведет поединок против бывшего обладателя титула Чарльза Оливейры.

Титульный поединок состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 294.

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Напомним, Махачев завоевал чемпионский титул осенью прошлого года, когда победил Оливейру во втором раунде на UFC 280. За это время он провел поединок против чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски на UFC 284, в котором одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, Оливейра в прошлом месяце в первом раунде одолел топ-контендера Бенеила Дариуша.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может в будущем сменить UFC на WWE.

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