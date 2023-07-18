Американский блогер-боксер вызвал на бой легенду UFC

Диаз может выйти на второй поединок.

Блогер Джейк Пол изъявил желание провести с Нейтом Диазом поединок по правилам MMA.

"Отвечаю всем клоунам, которые говорят: "Почему бы тебе не подраться с Нейтом Диазом в октагоне". Я сделал ему такое предложение еще в самом начале.

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$10 млн, чтобы подраться со мной в PFL после того, как пройдет боксерский поединок 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейт", – заявил Джейк Пол в соцсетях.

Напомним, 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.

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