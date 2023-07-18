iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Американский блогер-боксер вызвал на бой легенду UFC

Диаз может выйти на второй поединок.
Сегодня, 12:24
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Блогер Джейк Пол изъявил желание провести с Нейтом Диазом поединок по правилам MMA. 

"Отвечаю всем клоунам, которые говорят: "Почему бы тебе не подраться с Нейтом Диазом в октагоне". Я сделал ему такое предложение еще в самом начале.

Читай также: Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо

$10 млн, чтобы подраться со мной в PFL после того, как пройдет боксерский поединок 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейт", – заявил Джейк Пол в соцсетях.

Напомним, 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол

Статьи по теме

Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо
Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором
Масвидаль встал на защиту Диаза в ситуации с удушением мужчины в ходе уличной драки Масвидаль встал на защиту Диаза в ситуации с удушением мужчины в ходе уличной драки
Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол14:18
Брайтон Де Дзерби отклонил многомиллионное предложение Челси по своему лидеру
Бокс14:15
Богачук изъявил готовность провести бой за звание чемпиона мира
Европа13:55
С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии
Футбол13:50
Хавбек Динамо может стать одноклубником Яремчука
Киберспорт13:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Другие страны13:30
Чемпионат мира-2023 (женщины): расписание, результаты и формат турнира
Футбол13:24
Гладкий установил рекорд чемпионатов Украины
Европа13:19
Бавария готова расстаться с ключевым футболистом
Европа12:58
Одноклубник Миколенко перебрался в аутсайдер второго английского дивизиона
Европа12:52
Артета: Месси только своим присутствием устроит революцию в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK