Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо

Ютуб-блогер Джейк Пол раскритиковал экс-двойного чемпиона UFС Конора Макгрегора за прогноз на поединок с Нейтом Диазом.

"Знаешь, что, Конор? Я вышибу из тебя все дерьмо. Ты не сможешь боксировать на моем уровне.

Я сделаю с Нейтом то, что ты не смог: то есть нокаутирую его к черту. Ты будешь сидеть со своим новым пивом, которое провалилось, бухать, понимая, что просрал свою жизнь.

Читай также: Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол

Ты скажешь: "Черт, я действительно думал, что никто не сможет повторить мои достижения в спорте, что никто не сможет стать самым большим именем".

Но у тебя нет выбора, ты не можешь жить две эти жизни параллельно. Нельзя жить веселой, тусовочной, кокаиновой жизнью, оставаясь при этом величайшим бойцом в мире.

Ты выбрал неправильный путь", – сказал Пол в интервью Impaulsive.

Ранее сообщалось, что блогер предложил Нейту Диазу провести их бой на 15 раундов.