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Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол

Ирландец верит в успех бывшего оппонента.
Сегодня, 22:20
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор дал прогноз на боксерский поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом. 

"Я думаю, что Нейт Диаз оторвет ему голову, и я очень хочу это увидеть. Собираюсь ли я посетить поединок? Посмотрю трансляцию боя со своей яхты на побережье Сицилии", – сказал ирландец в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе.

Ранее Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Нейт Диаз Джейк Пол

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