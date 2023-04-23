Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор дал прогноз на боксерский поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

"Я думаю, что Нейт Диаз оторвет ему голову, и я очень хочу это увидеть. Собираюсь ли я посетить поединок? Посмотрю трансляцию боя со своей яхты на побережье Сицилии", – сказал ирландец в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе.

Ранее Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца.