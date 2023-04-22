iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца

Ирландец недоволен тем, как повел себя бывший оппонент.
Сегодня, 19:23
Макгрегор - Диаз / Getty Images
Макгрегор - Диаз / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался об инциденте с Нейтом Диазом.

"Сейчас я могу сделать в клинче из Нейта фарш. И всех остальных. Пропущу через мясорубку.

Читай также: Легенда UFC задушил в ходе уличной драки мужчину

Ты будешь выглядеть как болоньезе, после того как пойдешь против меня в клинч", – написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Нейт Диаз

Статьи по теме

Легенда UFC задушил в ходе уличной драки мужчину Легенда UFC задушил в ходе уличной драки мужчину
Макгрегор: Хабиб – толстая сука с сиськами Макгрегор: Хабиб – толстая сука с сиськами
Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке
Кормье: Макгрегор помог Хабибу стать суперзвездой Кормье: Макгрегор помог Хабибу стать суперзвездой
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Украина20:44
"Все забыли, что футбол - это зрелище": Реакция Сети на ничью в матче Динамо - Шахтер
Европа20:39
Манчестер Сити с легкостью прошел в финал Кубка Англии
Украина19:53
Динамо - Шахтер 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Украина19:38
Шовковский временно возглавит киевское Динамо
Украина19:35
УПЛ: Динамо и Шахтер сыграли вничью
Автоспорт19:32
Мазепин подал в суд на власти Канады
ММА19:23
Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца
Европа19:10
Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров
Европа19:02
Эвертон с Миколенко разошелся миром с Кристал Пэлас, доигрывая в меньшинстве
Украина18:55
Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK