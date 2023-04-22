Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца

Ирландец недоволен тем, как повел себя бывший оппонент.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался об инциденте с Нейтом Диазом.

"Сейчас я могу сделать в клинче из Нейта фарш. И всех остальных. Пропущу через мясорубку.

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Ты будешь выглядеть как болоньезе, после того как пойдешь против меня в клинч", – написал Макгрегор в твиттере.

I mince nate in the clinch these days. Actually anyone in the clinch. Minced. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 22, 2023

Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.