Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца
Ирландец недоволен тем, как повел себя бывший оппонент.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался об инциденте с Нейтом Диазом.
"Сейчас я могу сделать в клинче из Нейта фарш. И всех остальных. Пропущу через мясорубку.
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Ты будешь выглядеть как болоньезе, после того как пойдешь против меня в клинч", – написал Макгрегор в твиттере.
I mince nate in the clinch these days. Actually anyone in the clinch. Minced.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 22, 2023
Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.