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Легенда UFC задушил в ходе уличной драки мужчину

Диаз стал звездой соцсетей.
Сегодня, 14:49
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images

Бывший боец UFC Нейт Диаз принял участие в уличной потасовке, которая попала в объективы камер.

На записи видно, как американец провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

Напомним, что в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC видео Нейт Диаз

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