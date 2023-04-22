Легенда UFC задушил в ходе уличной драки мужчину
Диаз стал звездой соцсетей.
Бывший боец UFC Нейт Диаз принял участие в уличной потасовке, которая попала в объективы камер.
На записи видно, как американец провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.
Напомним, что в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.
Ранее сообщалось, что Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке.