Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке

Будущим летом эти двое сойдутся на одном ринге, чтобы определить, кто лучше дерется по правилам бокса.

В среду, 12 апреля, Most Valuable Promotions (MVP) и Real Fight Inc. (Real Fight) объявили об организации боя Нейта Диаза и Джейка Пола по правилам бокса, сообщает Boxing Scene.

Поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас, в American Airlines Center и будет состоять из восьми раундов. Пол и Диаз будут драться в весе до 84 кг.

За последние 18 месяцев бойцы обменялись язвительными публичными выпадами по поводу потенциального боя, и теперь дуэт, наконец, сойдется лицом к лицу на одном ринге, чтобы свести счеты.

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Недавно Джейк Пол потерпел свое первое поражение (6-1, 4 КО), уступив Томми Фьюри раздельным решением судей. Для Диаза это будет дебют в боксе.

Напомним, что в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.