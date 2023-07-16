Макгрегор может в будущем сменить UFC на WWE

Представитель ирландца не стал отрицать данный факт.

Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, допустил переход своего подопечного в WWE.

"Нельзя исключать это. Он не только лицо смешанных единоборств. Он еще и шоумен", – сказал Аттар в интервью DailyMail.

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Напомним, в последний раз ирландец дрался летом 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

В следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.

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