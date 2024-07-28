Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса

Леон не сумел в третий раз защитить свой титул.

В ночь с 27 на 28 июля состоялся номерной ивент UFC 304 в Манчестере, Англия.

В рамках мероприятия прошло два титульных поединка, в частности, за звание чемпиона UFC в полусреднем весе соревновались Белал Мухаммад и Леон Эдвардс.

Бой длился все пять раундов, поэтому победителя пришлось определять судьям. Все три рефери отдали победу Мухаммаду - 48:47, 48:47, 49:46.

Стоит отметить, что Мухаммад одержал свою десятую победу в UFC подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Аспиналл "молниеносно" защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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