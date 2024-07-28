Аспиналл в "молниеносном стиле" победил Блэйдса, защитив титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе

Обладатель звания справился с его защитой менее чем за минуту

В ночь с 27 на 28 июля в английском Манчестере состоялся номерной ивент UFC 304.

В рамках мероприятия прошли два титульных боя, в одном из которых встретились Том Аспиналл и Кертис Блэйдс.

Поединок, в итоге, продлился менее минуты. Блэйдс пропустил правый боковой от Аспиналла и упал на канвас, после этого Том начал добивать Кертиса, но тот никак не реагировал на это.

Рефери пришлось остановить бой и присудить британскому бойцу победу нокаутом. Таким образом, Том Аспиналл защитил титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024

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