Аспиналл в "молниеносном стиле" победил Блэйдса, защитив титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе
Обладатель звания справился с его защитой менее чем за минуту
В ночь с 27 на 28 июля в английском Манчестере состоялся номерной ивент UFC 304.
В рамках мероприятия прошли два титульных боя, в одном из которых встретились Том Аспиналл и Кертис Блэйдс.
Поединок, в итоге, продлился менее минуты. Блэйдс пропустил правый боковой от Аспиналла и упал на канвас, после этого Том начал добивать Кертиса, но тот никак не реагировал на это.
Рефери пришлось остановить бой и присудить британскому бойцу победу нокаутом. Таким образом, Том Аспиналл защитил титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024
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