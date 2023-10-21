Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде

В субботу, 21 октября, в рамках главного события турнира UFC 294 Ислам Махачев защищал свой титул в легком весе против Алекса Волкановски.

К сожалению, бой длился недолго, ведь уже в середине раунда обладатель пояса нанес мощный хайкик который отправил австралийца в глубокий нокаут. Чемпион нанес еще пару ударов по сопернику и судья остановил поединок.

Таким образом Махачев провел свою вторую защиту титула, а Волкановски потерпел первое поражение подобным образом.

Напомним, в первом поединке двух бойцов Ислам также одержал победу, однако тогда судьбу пояса решили судьи.

Ранее сообщалось, что Чимаев добыл победу раздельным решением над Усманом.

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