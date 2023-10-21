Чимаев добыл победу раздельным решением над Усманом

В субботу, 21 октября, в рамках поединка турнира UFC 294 Камару Усман встречался с Хамзатом Чимаевым.

Первый раунд полностью прошел под контролем бойца из Чечни. Он с первых секунд повалил своего абонента, а после контролировал его на протяжении пяти минут.

Второй раунд был более-менее равным, однако оба бойца уже не летели на всех порах наносить друг другу урон, но в третьем раунде Усман и Чимаев уже разыгрались.

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Нигериец перехватил инициативу у Хамзата и стал наносить множество точных ударов от чего его абонент чуть не улетел в нокдаун, однако он сумел выстоять и "дожить" до решения судей.

Таким образом, Камару потерпел свое третье поражение кряду, а Чимаев идет на серии из 13-ти побед.

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