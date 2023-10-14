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Бывший доминирующий чемпион UFC поставил карьеру на паузу

Нигериец удивил своим посланием.
Вчера, 21:52
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объявил о том, что ставит карьеру на паузу.

"Сейчас я хочу потратить время, чтобы позаботиться о себе. Не собираюсь драться в течение длительного времени.

Точно знаю, что не ухожу на пенсию: знаю себя – так я не закончу. Но даже если бы ушел в отставку, то все было бы в порядке. Мне не нужно больше ничего доказывать".

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"Но я знаю, что могу сделать и что могу изменить в своем образе жизни, чтобы адаптировать тело к состоянию, которое требуется.

Собираюсь заняться здоровьем. Вы не увидите меня в клетке долгое время", – сказал Адесанья в интервью The Rock.

Напомним, в последнем своем поединке нигериец потерпел поражение от Шона Стрикленда единогласным решением судей.

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