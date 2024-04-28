Легенда Интера опроверг слухи о том, что стал причиной разрыва брака своей подруги
Адриано поделился своей версией развития событий.
Адриано опроверг обвинения в том, что его отношения с фитнес-моделью стали виной разрыва брака девушка.
Журналист Бруно Ди Симоне заявил, что у бывшего игрока сборной Бразилии были "проблемы" с 40-летней Грасианной Барбосой и ее 50-летним, ныне бывшим партнером Бело.
По данным инсайдера, девушка начала общаться с Адриано, а после чего тайно влюбилась в него и у них завязались отношения.
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После данных заявлений сам бразилец вышел с заявлением в соцсетях, где опроверг все слухи о связях с Барбосой всего одной фразой: "Я даже не знаю, о чем они говорят".
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