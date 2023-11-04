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Императорская награда: Легенда Интера вручил Ферстаппену приз за поул на Гран-при Бразилии

Знаменитый экс-футболист Адриано посетил квалификацию гонки.
Сегодня, 08:42
Ферстаппен и Адриано / Getty Images
Ферстаппен и Адриано / Getty Images

В пятницу, 3 ноября, в Сан-Пауло состоялась квалификация Гран-при Бразилии Формулы 1.

Поул по итогам сессии взял досрочный чемпион Макс Ферстаппен, который успел продемонстрировать лучший результат на своем круге в третьем сегменте до того, как заезды были остановлены из-за сильного дождя. Для пилота Ред Булл эта победа в квалификации стала 11-й в нынешнем сезоне.

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Квалификационные заезды в Сан-Пауло посетил знаменитый в прошлом нападающий миланского Интера и сборной Бразилии Адриано.

Источник: Getty Images

В частности, 41-летний экс-футболист, известный под прозвищем "Император", вручил Ферстаппену приз за поул.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Гран-при Бразилии.

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