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Автоспорт

На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша

Информации о пострадавших пока нет.
Вчера, 22:50
Гран-при Бразилии / formula1.com
Гран-при Бразилии / formula1.com

Квалификация Гран-при Бразилии неожиданно была прервана резким изменением погоды.

Всего за десять минут трек накрыла штормовая туча и квалификаци пришлось останавливать красными флагами. Вскоре началась настоящая буря.

В итоге из-за сильного ветра и дождя обрушилась крыша одной из трибун. На данный момент неизвестно, есть ли жертвы.

Фотограф Энди Хоун, работающий на Гран-при, выложил кадры и рассказал, что обломками ему чуть не снесло голову.

С расписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бразилии

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