На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша

Информации о пострадавших пока нет.

Квалификация Гран-при Бразилии неожиданно была прервана резким изменением погоды.

Всего за десять минут трек накрыла штормовая туча и квалификаци пришлось останавливать красными флагами. Вскоре началась настоящая буря.

В итоге из-за сильного ветра и дождя обрушилась крыша одной из трибун. На данный момент неизвестно, есть ли жертвы.

Фотограф Энди Хоун, работающий на Гран-при, выложил кадры и рассказал, что обломками ему чуть не снесло голову.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO — Andy Hone (@andyhone) November 3, 2023

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